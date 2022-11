Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 19 de Noviembre de 2022

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 19 de Noviembre

Amor: Acérquese a ese amigo que hace días le está solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Organicen una reunión y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto.

Amor: La Luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. Anímese y entréguese a la pasión extrema.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar. Será necesario que se deje guiar por su intuición nata.

Bienestar: Comenzará la jornada sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico necesita recuperar fuerzas hace días.

