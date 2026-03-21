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Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 21 de marzo de 2026
Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

No es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 21 de marzo

  • Amor: Hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta hace mucho tiempo.
  • Riqueza: Por la tarde, algunos proyectos que tenia olvidados resurgirán en su mente. Momento para ordenarlos con cuidado y ponerlos en práctica en cuanto pueda.
  • Bienestar: Relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted. Evite demostrar su egocentrismo, ya que podría tener problemas con su entorno.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si es necesario, aplique su elevada intuición ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante.

  • Amor: Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor.
  • Riqueza: Sea más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades.
  • Bienestar: No pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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