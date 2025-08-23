Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 23 de agosto

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |