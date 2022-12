Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 24 de Diciembre de 2022

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 24 de Diciembre

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información sobre el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Manténgase preparado, ya que se acercan nuevos cambios y reformas que le darán beneficios de los que usted tanto esperaba en su vida profesional y personal.

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: Aproveche si es que tiene la oportunidad, ya que obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento solo o junto a su socio.

Bienestar: Recibirá una invitación para un viaje de una persona inesperada que lo ayudará a abrir nuevos caminos a nivel espiritual. Prepare las valijas.

