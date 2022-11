Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 26 de Noviembre de 2022

Hoy su vitalidad será contagiosa, intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 26 de Noviembre

Amor: Procure examinar mejor los vínculos con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más.

Riqueza: En el momento en que haga las compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrase unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro.

Bienestar: Sera un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente ser más valiente cuando tenga que superar un obstáculo, pero entienda que debe poner toda su energía para emprender el camino. Evite quedarse sin fuerzas.

Amor: Evite ser indiferente con su pareja, intente compartir las alegrías y anhelos. De esta forma, podrán recuperar el tiempo perdido en la relación.

Riqueza: Entienda que aplicando su sensibilidad en el trabajo, podrá obtener resultados mucho más positivos en cada uno de los proyectos que desempeñe.

Bienestar: Preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental.

