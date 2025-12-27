Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 27 de diciembre de 2025

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 27 de diciembre

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. Sepa que no debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta.

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta, entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. Intente cuidar todos los recursos materiales e intelectuales.

Bienestar: Durante esta jornada, no desaproveche cualquier oportunidad para reír. Comprenda que el buen humor es una parte importante de la felicidad en su vida.

