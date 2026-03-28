Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 28 de marzo

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo.

Amor: Procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. Piense que quiere hacer en el amor.

Riqueza: Surgirán demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes, de lo contrario, podría tener una gran perdida económica.

Bienestar: Dedíquele un poco más de tiempo al cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web a alguna clase en el gimnasio que esta asociado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |