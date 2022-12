Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 3 de Diciembre de 2022

Hoy se despertará con más valentía de la habitual. No dude en expresar las ideas con franqueza, pero sepa que deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 3 de Diciembre

Amor: No se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.

Amor: No intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente, su pareja se mostrará fría y distante. Relájese, ya vendrán mejores momentos en el amor.

Riqueza: Aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. No se involucre en negocios pocos claros, cuide su dinero.

Bienestar: Olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más, no espere que alguien lo haga por usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION