Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 4 de abril de 2026

Abandone la arrogancia y tome hoy mismo la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y charlen.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 4 de abril

Amor: Intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación.

Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.

Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojándose tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En este día, deberá extremar su paciencia al máximo. Sepa que no debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual.

Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |