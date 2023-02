Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 4 de Febrero de 2023

Aprenda que muchas veces los malos momentos terminan siendo favorables, ya que lo obligarán a elaborar y poner en practica estrategias más sofisticadas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 4 de Febrero

Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.

Riqueza: Prepárese, ya que todo dependerá de usted. Sepa que la realidad le ofrecerá la posibilidad para que avance en los proyectos que tenía estancados.

Bienestar: Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno tiene para poder obtener otras. Intente ser menos arraigado con sus pertenencias.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Cuando salga a alguna reunión, procure no desplegar su poder de seducción delante de su pareja. De lo contrario, aparecerán conflictos. Podría hacerla sentir mal.

Riqueza: Durante esta jornada tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo al revés.

Bienestar: Hoy será un día en el que su cansancio y su agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Piense bien antes de tomar una decisión errónea.

