Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 4 de Marzo de 2023

Se aproxima una magnifica etapa para que deje de resistirse y que permita dejar entrar cosas nuevas a su vida. Así, podrá consolidad su seguridad personal.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 4 de Marzo

Amor: Trate de vivir momentos más divertidos y más apasionantes. Procure abandonar la monotonía con su alma gemela. Intente incursionar en cosas nuevas.

Riqueza: Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.

Bienestar: Si se ha hecho exámenes de sangre y no salieron del todo bien, procure alimentarse de forma natural. En poco tiempo verá como mejorará la circulación sanguínea.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. Sepa que no debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta.

Amor: Comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta. Entienda que no es la indicada para usted.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. Intente cuidar todos sus recursos materiales e intelectuales.

Bienestar: Durante esta jornada, no desaproveche cualquier oportunidad para reír. Comprenda que el buen humor es una parte importante de la felicidad en su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION