Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 10 de abril de 2026

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 10 de abril

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invéntela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Sepa que cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |