Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 13 de Enero de 2023

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 13 de Enero

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que está transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Necesitará prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que últimamente hay cosas que se le escapan. Evite ser tan desordenado en la vida.

Amor: Si ha sufrido una discusión con su alma gemela, sepa perdonarla. Lamentablemente, usted sabe que no siempre se dicen las cosas sin causar heridas.

Riqueza: Gracias a su esfuerzo y perseverancia, en poco tiempo podrá alcanzar el éxito profesional en su carrera. No se detenga, por más que surja algún obstáculo.

Bienestar: Tome como hábito realizar alguna actividad física online en su casa. Gracias a esto, recuperará la flexibilidad que ha perdido por la falta de ejercicio.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION