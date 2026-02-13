Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 13 de febrero de 2026

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 13 de febrero

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Vivirá un período de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere a que se revierta la situación.

Bienestar: Revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo. De esta forma, estimulará su creatividad al máximo.

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

