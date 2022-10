Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 14 de Octubre de 2022

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 14 de Octubre

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de sus planes ambiciosos. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados, estos le permitirán resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que está teniendo hace días.

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Ciclo para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de sí mismo frente a todos sus compañeros y jefes que comparten con usted el proyecto.

Bienestar: Si le está preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

