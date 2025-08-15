Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 15 de agosto

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Etapa para reordenar las fuerzas internas. Debe entender que no le es conveniente malgastar energías en asuntos que todavía no conoce del todo.

Amor: Si piensa en afianzar una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. Evite pensar solamente en usted.

Riqueza: Cuídese, ya que su obstinación y orgulloso no lo dejará trascender en una operación comercial. Intente ser más precavido cuando implemente sus proyectos.

Bienestar: Desayune de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día. Levántese más temprano y prepáreselo sin excusas.

