Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 16 de Diciembre de 2022

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que está dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito en un cerrar y abrir de ojos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 16 de Diciembre

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovar la pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindarán satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades. De lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Posiblemente alguien lo estará presionando para que tome una decisión. Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que podría arrepentirse.

Amor: Déjese fluir, ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad. Sea más atento con su pareja. Procure mostrarse tal cual es.

Riqueza: Evite vacilar y ponga en práctica las ideas sobre los futuros proyectos que tiene en mente. En caso en que no pueda tomar la decisión solo, consúltele a un amigo.

Bienestar: Intente canalizar su lado artístico en alguna actividad que le llene el alma. Pruebe en el mundo de la artes literarias o plásticas sin falta.

