Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 16 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 16 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones, no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el viernes 16 de enero
Amor: Prepárese y este atento, ya que dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor de su vida. No lo deje escapar y conquístelo con sus encantos.
Riqueza: No se oponga a los cambios que sufre. Sepa que las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado hace años en su vida profesional.
Bienestar: Consulte por la web a un nutricionista cuanto antes, ya que su falta de límites al comer podrían inclinarlo en la obesidad. Empiece una dieta equilibrada.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
En caso de discutir, no se deje llevar por la ira, ya que podría terminar en una ruptura. Sea paciente y espere que los ánimos se calmen en su entorno.
Amor: Abandone las reacciones impulsivas, de lo contrario, no encontrará la armonía en la pareja. Piense bien antes de actuar, ya que podría arrepentirse.
Riqueza: Siempre que se mantenga firme en sus exigencias, logrará buenas negociaciones económicas. Evite vacilar si surge algún contratiempo en sus proyectos.
Bienestar: Aumente su vida social y deje de encerrarse en si mismo. Conéctese con sus amigos, aunque sea telefónicamente o por las redes sociales.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 12 al 18 de enero
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 16 de enero?
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 12 al 18 de enero
- 4
Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero