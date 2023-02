Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 17 de Febrero de 2023

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 17 de Febrero

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, todo saldrá de manera correcta.

Amor: Por más que le cueste entender, sepa que no es el día oportuno para declararle los sentimientos que tiene hacia esa persona que tanto anhela.

Riqueza: Deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. De lo contrario, se estancará como siempre.

Bienestar: No tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado usted no le de la espalda, trate de ofrecerle su mano.

