Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 2 de Diciembre de 2022

Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 2 de Diciembre

Amor: No intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente, su pareja se mostrará fría y distante. Relájese, ya vendrán mejores momentos en el amor.

Riqueza: Aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. No se involucre en negocios pocos claros, cuide su dinero.

Bienestar: Olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más, no espere que alguien lo haga por usted.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Amor: Probablemente surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela. Procure mantener un diálogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No vacile en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días en los que debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

