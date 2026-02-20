Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro. Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 20 de febrero

Amor: Procure reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Riqueza: Relájese, ya que hoy podrá elegir nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Escoja la mas adecuada.

Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

