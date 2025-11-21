Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo que se propuso, Sepa que toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 21 de noviembre

Amor: Intente probar con un diálogo pacifico, haciéndolo de esta forma le producirá un cambio importante en la relación que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado cancele los compromisos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

