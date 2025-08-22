Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 22 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 22 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el viernes 22 de agosto
Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.
Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.
Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Podrían aparecer pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará problemas a futuro.
Amor: Si no quiere que los problemas se agraven, préstele atención a los reclamos de su pareja. Si se muestra desapegada, pregúntele que le sucede y ayúdela.
Riqueza: Hoy mismo puede llegar esa recompensa tan esperada en el ámbito económico, esto hará que sus ingresos aumenten notablemente. Invierta correctamente.
Bienestar: No dude en tomarse el día completo para descansar si se siente muy cansado o ha dormido mal. Trate de no cargarse con obligaciones que no son de su responsabilidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 18 al 24 de agosto
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 22 de agosto?
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 18 al 24 de agosto
- 4
Cómo son las personas de Leo con las amistades: rasgos sociales y personales del signo