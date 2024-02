Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 23 de Febrero

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta, sino, terminará exhausto.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Cuando se relacione con los demás, necesitará moderar su carácter. Procure encarar la vida desde otro punto de vista, sin ser tan agresivo con la gente que lo rodea.

Amor: Esté atento, ya que se enfrentará a un familiar muy cercano con el que ha tenido problemas desde hace tiempo y terminarán discutiendo. Si puede evitarlo, hágalo.

Riqueza: Destine algún tiempo de la tarde para realizar las cuentas necesarias y así poner en orden su estado financiero. Si no puede saldar todo, pague lo más urgente.

Bienestar: En caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase revisar por algún especialista sobre el tema y cumpla con el tratamiento completo que le indiquen.

