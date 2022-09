Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 23 de Septiembre de 2022

Sepa que podría llegar a cometer una gran injusticia si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las personas que no conoce demasiado.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 23 de Septiembre

Amor: Evite buscar pelea, ya que no es el momento para hacer planteos en la relación de pareja. Sepa que la comunicación con su alma gemela podría volverse tensa.

Riqueza: Intente relajarse, ya que la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo. Aprovechá las buenas energías.

Bienestar: Distiéndase y elija un hobby o actividad hogareña para distraerse de la rutina pesada que esta teniendo últimamente.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será un momento óptimo para que ponga en práctica todo lo que usted piensa y desea hace meses. Entienda que el tiempo pasa, procure no dejarse estar.

Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.

Riqueza: Debería aplicar el sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: En este día, le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión. De lo contrario, podría discutir con alguien muy cercano.

