Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 24 de Febrero de 2023

Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 24 de Febrero

Amor: Su honestidad lo ayudará a consolidar los vínculos con su pareja y sus familiares. Atrévase a manifestar lo que siente a cada uno de ellos en el momento justo.

Riqueza: En poco tiempo, sus ingresos tenderán a incrementarse. Pero deberá controlar sus gastos superfluos. En caso contrario, no llegará a ver las ganancias.

Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado de las personas que tanto quiere y con las que se divierte.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama. Trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada una de sus tareas.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION