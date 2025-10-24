Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 24 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 24 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
- 1 minuto de lectura'
Prepárese, ya que transitará unos días donde la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga los cambios sobre la marcha.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el viernes 24 de octubre
Amor: En esta jornada, podrá seducir a quien quiera con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta y verá que tendrá mucha suerte.
Riqueza: Algunas cuestiones profesionales podrán complicarse, si es que adopta una postura rígida. Intente relajarse y vera que de apoco se va acomodando las cosas.
Bienestar: Sepa que si logra cambiar algunos malos hábitos que tiene, en poco tiempo se sentirá mejor. Rompa con los excesos y préstele más atención a la dieta.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan, son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.
Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.
Riqueza: Prepárese, que los buenos tiempos vuelven y surgirán magnificas propuestas económicas. Proyecte sus ideas y podrá destacarse dentro del área laboral.
Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
