Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 27 de Enero de 2023

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 27 de Enero

Amor: Cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria será la mejor terapia. Concurra a un spa y mímese un poco.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Amor: Compórtese con humildad y reconozca sus errores. De lo contrario, su pareja se alejará. Entienda que si se ha equivocado, tiene que admitir la culpa.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien a su vida. Sepa que regresará renovado al máximo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION