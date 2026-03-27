Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 27 de marzo de 2026

Manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 27 de marzo

Amor: Procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. Piense que quiere hacer en el amor.

Riqueza: Surgirán demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes, de lo contrario, podría tener una gran perdida económica.

Bienestar: Dedíquele un poco más de tiempo al cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web a alguna clase en el gimnasio que esta asociado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.

Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.

Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.

Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |