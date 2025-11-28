Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Sepa que necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno esta por suceder.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 28 de noviembre

Amor: Evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. Cuando finalice la jornada laboral, intente llegar temprano a su hogar.

Riqueza: Hoy, gaste estrictamente lo necesario para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario, no llegará con el presupuesto.

Bienestar: Pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio, así no sufre de la hipertensión arterial. Intente cuidar su salud, de lo contrario, tendrá que medicarse.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Amor: Sepa que en ciertos momentos, deberá abandonar el silencio y dejar que hable el corazón. Comparta lo que siente con su enamorado y todo mejorará.

Riqueza: No permita que los temas menores le impidan aceptar una propuesta económica. Abandone su actitud aniñada y todo mejorará poco a poco en sus negocios.

Bienestar: Desvincúlese en cuanto pueda de las personas que puedan llegar a ser obstáculos en su vida y no le permitan llegar al progreso que esta buscando.

