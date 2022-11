Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 4 de Noviembre de 2022

Sepa que se acerca una etapa importante en su vida de la que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 4 de Noviembre

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros, coméntele los proyectos que tiene en su vida.

Riqueza: Anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente. Utilice las redes sociales para ejercitar, le hará muy bien.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente.

Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de a poco en el tiempo.

Riqueza: Esté preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

