Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 9 de Diciembre de 2022

Avance, ya que hoy nada podrá detenerlo,. Actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 9 de Diciembre

Amor: Durante esta jornada haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. Busque la mejor manera para no seguir peleando con su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente, sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos aunque sea por una videollamada.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto está en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.

Amor: Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si está en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado.

Riqueza: Hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionar. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo.

Bienestar: Debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie. De lo contrario, alterará su ánimo y nadie lo soportará en su casa.

