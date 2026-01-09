LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 9 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Renata Dossi
Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 9 de enero

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.

Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido.

Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.

Renata Dossi
