Antes acordar con Rusia la construcción de una central nuclear, hagamos memoria

Año 1945. Se derrumbó la fe en el progreso ininterrumpido de la humanidad. Según el Iluminismo, este iría de la mano de la ciencia y de la aplicación de los conocimientos, es decir, las llamadas ingenierías. Hiroshima y Nagasaki desembozaron la otra cara de la moneda. Albert Einstein lo sintetizó: “Si hubiera sabido que mis teorías iban a conducir a tal destrucción, hubiera preferido ser relojero”.

1986. Chernobyl. Equivalente a quinientas bombas como la de Hiroshima.

Las diferencias que muchos señalan: Hiroshima fue intencional; Chernobyl, un accidente. Así fue calificada la explosión del reactor. Sin embargo, los conocimientos científicos habían avanzado y se conocían los peligros de la radioactividad y los riesgos que se corrían con una planta de energía nuclear. Se desestimaron. Hubo corrupción en la construcción de la central. El testimonio de Vasili Borísovich Nesterenko, ex director del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarús (en el libro Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015), no deja dudas al respecto: “¿A qué ritmo endiablado se construyó la central atómica de Chernobyl? Se construyó a la soviética. Los japoneses levantan instalaciones como estas en doce años, aquí lo hicimos en dos, tres años. Cuando faltaba algo, hacían la vista gorda y lo sustituían por lo que tuvieran a mano”.

También hubo al menos indolencia, y tal vez corrupción, en el mantenimiento y las medidas de seguridad aplicadas. Marat Filípovich Kojánov, ex ingeniero jefe del Instituto de Energía Nuclear citado, explica, en Voces de Chernobyl: “En cada central nuclear de la antigua Unión Soviética se guardaba en una caja fuerte el plan de emergencia en caso de avería. Un plan tipo. Secreto. Sin disponer de un plan como aquel no se podía obtener el permiso para poner en marcha la central. Este plan se elaboró. Estaba todo hasta el menor de los detalles”. Sin embargo, no se aplicó.

¿Puede considerarse la explosión del reactor un accidente atribuible a factores ajenos a la responsabilidad de un conjunto de funcionarios de gobierno?

Lo que potenció el hecho fue que se ocultó la gravedad de lo ocurrido. Los gobernantes no quisieron reconocer las fallas del modelo político. Habían convencido al pueblo de la URSS de la perfección de una sociedad sin Dios que puso su fe en la revolución marxista. Construyeron el engaño. Y casi todos creyeron el relato. “Por la tele aparecía Gorbachov calmando los ánimos: ‘se han tomado medidas urgentes’. Yo le creía. Yo, un ingeniero con veinte años de experiencia, buen conocedor de las leyes de la física”, sostiene Marat Filipovich Kojánov. Para aquellos que pusieron en duda la versión oficial hubo otros métodos de control. Es conocida la experiencia de los gobernantes en cuanto a técnicas de persuasión. Kolimá fue testigo de ellas.

La mayor parte de la prensa y de los círculos intelectuales de la época que pronunciaban reiteradas y, por supuesto, válidas críticas a lo sucedido en Hiroshima y en Nagasaki, poco difundieron respecto a Chernobyl. Podría justificarse en parte argumentando que la información fue retaceada por el gobierno soviético, lo cual es verdad. Sin embargo, parecía un tema del que no convenía hablar. En el que no era correcto horadar. Resultaba difícil reconocer que el régimen en el que muchos pensadores confiaron, al que se caratulaba como la antítesis de un capitalismo deshumanizado, adolecía de similares defectos. Y que muchos “hombres nuevos”, resultado del comunismo, poseían las mismas miserias que los nacidos y criados dentro de otros modelos sociales. El encubrimiento perverso de la verdad, el engaño a la población fue difundido mucho después del “accidente”. La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich recogió historias desgarradoras de muchos protagonistas. Gente que sufrió en su cuerpo y en su alma los resultados de esa mezcla de corrupción, soberbia y engaño.

Es sobremanera sorprendente que los actuales gobernantes de nuestro país presenten a la sociedad el proyecto de construir una central nuclear flotante con capitales y tecnología rusas. Sería la segunda existente en el mundo. Nada menos que bajo la responsabilidad de un país que no supo evitar la mayor catástrofe ambiental de la historia de la humanidad. Y que tampoco puede resolver o siquiera explicar en 2021, cuando han transcurrido treinta y cinco años, el aumento registrado en la actividad del reactor desde 2016. Un 40% que desconcierta a los científicos ucranianos. Están estudiando el hecho. Maxim Saveliev, del Instituto para Problemas de Seguridad de las Plantas de Energía Nuclear, ha dicho que es difícil evaluar la gravedad de la situación. “Solo tenemos suposiciones”, admitió. “No podemos descartar la posibilidad de un accidente”. ¿La ciencia y la técnica se declaran incapaces de controlar el monstruo que crearon y criaron?

Mientras tanto, continúan las negociaciones que se iniciaron hace más de diez años. Hay declaraciones del embajador ruso en la Argentina, Dmitry Feoktistov, acerca de la intención de su país de invertir en energía nuclear. Sobre todo, después del envío de las vacunas Sputnik.

Hay pruebas suficientes para desconfiar de los funcionarios rusos. Muchos de los gobernantes argentinos han hecho aportes considerables en materia de deshonestidad y también muestran habilidades sorprendentes en cuanto a disfrazar hechos y negar verdades evidentes. Si a esto le sumamos el manejo de una tecnología que por su naturaleza resulta muy peligrosa, la combinación puede llegar a ser letal.

Respecto a la peligrosidad de estas instalaciones, recordemos que la paradojal perfección de los japoneses en plantas nucleares declinó ante un terremoto. En el año 2011 se produjo la catástrofe de la central de Fukushima. Impactó con gravedad en la vida marina. El cesio se dispersó rápidamente por el océano Pacífico. En EE.UU. se detectaron partículas. También en Europa. El gobierno japonés hizo incansables intentos de minimizar los daños.

Conviene hacer memoria.

Como sostuvo José Ortega y Gasset, “lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre”.

