Asamblea de la SIP. El presidente de Paraguay dijo que el periodismo “se hace grande” cuando “le dice al poder lo que no quiere saber”

CÓRDOBA.- “Cuando el periodismo le dice al poder la verdad, lo que no quiere saber, es cuando se hace grande”, dijo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien participó de la apertura de la 80 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). A lo largo de su presentación, planteó en dos oportunidades que sin libertad de prensa “morimos asfixiados”. Aunque habló de su relación con Javier Milei, evitó opinar sobre las actitudes del argentino contra los periodistas. Ayer el Presidente envió una carta a la SIP respondiendo que no podía asistir a la asamblea y tampoco lo harán representantes del gobierno nacional.

Peña firmó la Declaración de Chapultepec, un instrumento internacional que establece una serie de principios sobre la libertad de expresión y de prensa, aunque por el momento no adhirió a la Declaración de Salta. Ese documento será actualizado en las deliberaciones en Córdoba en el punto de libertad de expresión “en la era digital”.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, subrayó en su discurso de apertura que Latinoamérica “vive en medio de la polarización” y abogó por encontrar la forma de “cómo lidiar con eso” y “cómo fortalecer la democracia”. Valoró la posibilidad de “dialogar, escuchar y debatir los temas que nos preocupan a todos”.

Santiago Peña destacó la figura de Javier Milei: "Tiene determinación para llevar a la Argentina al crecimiento". Foto: Gentileza lavoz.com.ar

Peña, que mantiene una situación de tensión con el periodismo de Paraguay -este jueves el diario ABC publicó una editorial con el título “La libertad de prensa y la hipocresía internacional de Santiago Peña”- cuestionó que el periodismo mantenga en su país “la lógica de la dictadura; en esos años cabía la resistencia, la lucha. Ahora estamos lejos de un gobierno autoritario. Desde 1989 hay vigencia plena del estado de derecho y de los derechos humanos”.

En esa línea sostuvo que “seguir con esa lógica no tiene mucho sentido; quedan aprisionados; con un enfoque perimido. El aggiornamiento es una necesidad vital”. Para Peña los “nuevos tiempos nuevos generan desafíos nuevos” y si el periodismo “los enfrenta con soluciones de pasado, van a terminar siendo irrelevantes”.

Entre esos retos, el paraguayo eligió apuntar a tres. El de la Inteligencia Artificial (IA) que engendra el peligro de “derivar de una infocracia; en la que el algoritmo decida qué leemos, qué pensamos y qué decidimos. Es una pesadilla que ni el mejor (George) Orwell diseñó”.

En segundo lugar sumó la posverdad: “Los que están inmersos en eso no le importa la verdad, les tiene sin cuidado; sienten desprecio por la verdad. Para ellos no hay un mundo blanco o negro sino gris, espeso, en el que se impone el que tiene más algoritmos. Ese mundo es peligroso, donde no gana el más fuerte o el más mentiroso sino el que más seguidores tiene”.

El gobernador Martín Llaryora recibió al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien se arribó a la ciudad Capital para encabezar la apertura de la 80ª Asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Foto: Gentileza lavoz.com.ar

La polarización fue el tercer elemento que agregó. Sostuvo que en ese marco “todo responde a una visión especial de las cosas, no más a la realidad, sino al sesgo del grupo al que pertenece el medio (…). Primero se polariza la prensa, después la población y la comunidad toda”.

Sobre la expulsión de dos periodistas del Congreso paraguayo por cuestionar una conferencia de un senador oficialista, Peña dijo que “condena enérgicamente la censura” pero no fue más allá. La misma estrategia utilizó para referirse a Milei, de quien optó por referirse a la gestión económica: “Tiene una enorme determinación; puede revertir una práctica que tiene un siglo en la Argentina, como es la de gastar más de lo que se tiene (…). Con la estabilidad fiscal que da estabilidad monetaria, la Argentina no tiene derecho a no volver a ser una de las cinco naciones más ricas del mundo como en 1920 y una gran protagonista en la generación de capital humano”.

De la apertura también participó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien sostuvo que en la provincia “no se proscriben a periodistas ni se prohíben a los medios”. Agregó que Córdoba “desde hace mucho tiempo viene creciendo distinto a la Argentina. En esos valores de crecimiento que venimos defendiendo están la división de poderes, el respeto a las instituciones, el trabajo público y privado y especialmente el respeto a la libertad de expresión”.