Hace poco fui a acompañar a una persona con discapacidad al aeropuerto de Ezeiza. Hace unos dos años que soy voluntario en un grupo de personas ciegas con las que practicamos ciclismo adaptado, y esta era una de ellas. Digo personas ciegas porque todos los integrantes de este grupo prefieren que las llamen así; “no vidente” les suena como un eufemismo que evita nombrar la realidad de lo que viven a diario: el no ver, la ceguera. Me parece que esto habla de un tabú social con respecto a la discapacidad en general: hay algo que nosotros, “los normales”, tampoco vemos ni podemos nombrar. No sabemos cómo, porque es una realidad dolorosa que no vivimos y que de alguna manera esquivamos; que no nos es fácil ni cómodo mirar.

En los aeropuertos, las personas con discapacidad pueden solicitar un asistente para trasladarse de un sector a otro y realizar los distintos trámites.

La persona que yo acompañaba iba a viajar con una conocida en el mismo vuelo, o sea que ya iba a estar acompañada y “asistida”. No viajaba sola.

Pese a eso, cuando nos acercamos los tres a realizar el check in, el empleado de la aerolínea insistió con pedir el asistente, como buscando imponerlo. Y lo más chocante es que le hablaba a la acompañante, sin siquiera mirar a mi amiga. Es decir que la persona ciega que llega al mostrador de una empresa a los cinco minutos tiene tres discapacidades más, porque es considerada sorda, muda y con una deficiencia intelectual que le impide entender lo que se le dice y contestar preguntas. Esto es muy común con las personas ciegas que andan acompañadas en la calle o los negocios: que la gente no les hable a ellos sino al acompañante. De esa manera, la persona con discapacidad, en vez de poder desarrollar sus posibilidades, se ve más limitada y discapacitada aún y de alguna manera humillada, al no valorarse todo lo que sí puede hacer por sí misma, como mantener una conversación y realizar un intercambio de información de una manera completamente normal.

Más que no videntes, pasan a ser no existentes o no vistos, y esto los ubica en la larga lista de minorías excluidas que padecen el fenómeno social de la invisibilidad. Cuando ando por la calle con mis amigos ciegos encuentro de todo: desde escenas como la del aeropuerto hasta mozos que con mucha empatía les avisan adónde les dejaron la bebida o el pan y la sal. Pero, lamentablemente, muchos de ellos me cuentan de los prejuicios, las barreras y dificultades que tuvieron que enfrentar, por haber estado sin una persona que ve, para que un banco les otorgara una tarjeta de crédito o para retirar en una caja una suma medianamente importante de su propio dinero.

La escena en Ezeiza termina de la siguiente manera: cuando llega el asistente, casi impuesto a la fuerza por la aerolínea, lo hace con una silla de ruedas. Una discapacidad más agregada a la ceguera (qué le hace una mancha más al tigre): mi amiga es ahora ciega, sorda, muda, con problemas cognitivos y paralítica. Fuera del aeropuerto, en su vida “en libertad”, hace natación y anda en bicicletas dobles o tándem, obviamente acompañada de un guía que conduce en el asiento de adelante. Pero gracias a esta modalidad de “asistencia” que pretende ser “inclusiva”, no puede siquiera caminar, cosa que podría hacer simplemente con alguien que la guíe a su lado.

Este modo de inclusión discrimina, estigmatiza. Excluye al otro como ser humano libre y con poder de decidir y pedir lo que realmente necesita. Y excluye del otro su capacidad de manejarse y moverse en el mundo más allá de su discapacidad. Vulnera su derecho a ser considerado como una persona tan valiosa como cualquiera. Si hay algo que aprendí en este grupo de seres humanos maravillosos y valientes que andan por el mundo sin ver, es que una discapacidad, o una diferencia, cualquiera sea, en nada nos impide compartir la experiencia común de ser humanos. Rechazamos lo diferente, pero lo que nos pesa profundamente es saber que el que padece la discapacidad es un ser humano igual a nosotros. Eso nos da culpa (“por qué yo sí y el no”). Y esa culpa es la que evitamos cuando no miramos.

Psicólogo

Miguel Lagos