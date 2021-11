Distancias. Los adolescentes y los adultos, perdidos en el mismo laberinto

Primer acto: el desgano adolescente. A lo largo de 2020 y parte de este año fuimos testigos como padres, docentes o terapeutas, del deterioro anímico que sufrieron muchos adolescentes, atribuible en gran medida –pero no exclusivamente– al encierro por la cuarentena y la virtualidad. Mes a mes, los alumnos de secundaria se iban “pinchando” y cayendo progresivamente en la desmotivación, la apatía y, en no pocos casos, la depresión. “Lo que me dan para estudiar no me sirve para la vida”. “No doy más de estar todo el día en la compu, por eso apago la cámara, total no te dicen nada”. “Ya no tengo ganas de nada, quiero que termine el año”.

Chicos y chicas “ausentes” (ni hablar de los que no accedieron por falta de recursos), que están sin estar, muchos desde la cama, en pijama y con la cámara apagada, hablando durante la clase por celular con los amigos o viendo su serie favorita, con la atención dispersa en múltiples pantallas.

Segundo acto: el “mecanismo del rechazo” en la adolescencia. Una de las cosas que nos resultan más difíciles de tolerar a los adultos, especialmente como padres, es el rechazo de los adolescentes. Es muy común tomarlo como algo personal y sentirlo como una forma de desprecio y hasta de “odio”. El rechazo hiere la autoestima paterna, que en la infancia se veía alimentada por la admiración e incluso la idealización. Éramos “los mejores padres del mundo” y ahora cuanto más lejos nos tengan, mejor. Antes nos amaban y nos tendían los brazos, ahora “nos desprecian” y se alejan. Nos alejan y se abre un abismo. Los sentimos como extraños y eso nos angustia. El des-precio nos hace sentir sin valor. Una de sus formas es el “uso”: solo nos hablan para pedirnos plata y para que los llevemos aquí y allá. Nos convertimos en madres y padres remiseros y nuestras casas se vuelven lugares donde apenas los vemos pasar.

Esto por momentos se vuelve intolerable y genera tensión, choques y discusiones en las que, más allá del asunto en cuestión, lo que se juega es el cambio dramático de la relación.

¿Qué pasó? ¿Realmente nos desprecian y nos “odian”? ¿Y todo el amor que creímos darles, los “abrazos de oso” cuando venían corriendo hacia nosotros y saltaban en nuestro pecho, los cuentos por las noches, los castillos de arena en la playa, el esfuerzo de jugar aun estando cansados… fue todo en vano? ¿Nos equivocamos de cabo a rabo e hicimos todo mal? ¿Pusimos demasiados límites o demasiado pocos? ¿Estuvimos lo suficiente?

El tsunami de la indiferencia y el rechazo –que en ocasiones linda con el maltrato–, la actitud desafiante y los cuestionamientos frecuentes pueden arrasar, si no estamos bien parados, con nuestras más firmes convicciones. Nos dejan confundidos, impotentes y desmoralizados. Aquí el peor escenario sería hundirnos en la culpa y deprimirnos. Volvernos también nosotros indiferentes y distantes. Reaccionar en espejo, enojándonos y rechazándolos. Llenarlos de límites y sanciones con un modo autoritario, rechazando los cuestionamientos sin escuchar. Son todas formas de abandonar nuestro lugar. De abandonarlos. De tomar el embate como algo personal y desaparecer justo cuando necesitan enfrentarnos y bajarnos del pedestal para poder crecer.

Ser padre de adolescentes es volverse “frontón”. Estar ahí. Seguir ahí aun cuando parezca que no nos necesitan. Permaneciendo, sobreviviendo a los “ataques”. Resistiendo con amorosa paciencia. Manteniendo nuestro lugar y nuestro eje, pero en actitud de escucha. No para pensar como ellos y hacernos amigos, sino para poner en duda nuestras “verdades” y poder dialogar. Confrontarlas con lo que nos proponen al considerar que lo que ellos piensan también puede ser válido. Escuchar y validar, aun en desacuerdo, sus propias maneras de pensar, sentir y vivir.

Ser padres consistentes significa soportar lo insoportable y resistir la prueba de amor que nos hacen de ver si los seguiremos queriendo aun cuando se vuelvan odiosos.

No nos rechazan porque dejaron de amarnos. Nos rechazan para poder ser. Se trata de una necesidad vital. En el momento del segundo nacimiento y de construcción de la identidad, la autonomía y la libertad, necesitan des-preciarnos, “bajarnos el precio”, para apreciarse ellos. Para valorarse, erguirse y poder dar sus primeros pasos. Afirmarse y hacerse un lugar en el mundo. El rechazo, aunque lo parezca, no es odio, sino el mecanismo más eficiente para expulsarnos de la órbita donde nosotros éramos el centro de gravedad.

Tercer acto: perdidos. Hace mucho tiempo que los adultos padecemos una crisis de autoridad. Muy lejos de aquellos padres autoritarios que no escuchaban ni se cuestionaban a sí mismos, que creían que había una sola forma de ver las cosas y la imponían a la fuerza infundiendo miedo, nosotros, sus sucesores, creamos el antimodelo. Les tememos a nuestros hijos. Tememos el rechazo y buscamos su aprobación. Ya no solo no tenemos “verdades”, perdimos también nuestras convicciones. Desde la caída de los grandes ideales, las utopías y revoluciones, ya no sabemos bien en qué creemos. Estamos decepcionados de la política y de la posibilidad de que las cosas cambien. El mundo es un caos y nos rendimos ante él.

Los docentes ya no representan una figura que inspire respeto. Agotados e impotentes, conscientes del desfasaje entre lo que enseñan y las necesidades del nuevo mundo, no tienen valor para obligarle a nadie a prender una cámara. La autoridad se funda en la capacidad de ofrecer algo valioso. No se impone, se irradia cuando se la tiene.

Moraleja: no es cuestión de poner más límites ni de volver a modelos perimidos. Se trata de que los adultos revisemos nuestras convicciones, qué es lo que tiene valor para nosotros. Qué es lo que estamos irradiando. En qué creemos y si somos coherentes con eso, para que los jóvenes nos crean. De lo contrario, el rechazo se potencia no solo como mecanismo para diferenciarse, sino también como expresión de la decepción que les generamos. Terminamos, ellos y nosotros, perdidos en el mismo laberinto.

Psicólogo