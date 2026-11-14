El espejo que León XIV nos dejó

León XIV vino a incomodar a toda la casta política, Javier Milei incluido. Vino a nombrar los fracasos argentinos que todos conocen, esos que sus principales dirigentes celebran como grandes éxitos.

No hay memoria reciente de un diagnóstico externo tan preciso sobre lo que ocurre en Argentina como el que hizo el Papa. Los argentinos integran una sociedad que le da enorme poder a la mirada ajena. Es ese el parámetro con el que hay que medir la importancia de los mensajes que dejó León XIV .

Las reacciones de los principales aludidos por el jefe de la Iglesia fueron palabras de compromiso de los libertarios y celebración partidaria del peronismo, que cree haber encontrado en el sucesor de Francisco el líder que no tiene.

Las lágrimas con las que Milei despidió al Papa en Ezeiza no revelan si comprendió el mensaje . ¿Entendió el Presidente que las críticas a su violencia verbal y al rechazo a reconocer a sus adversarios son también una oportunidad?

Los argentinos integran una sociedad que le da enorme poder a la mirada ajena, ese por lo tanto es el parámetro con el que hay que medir la importancia de los mensajes que dejó León XIV

Milei podría tener ahora un gesto de enorme utilidad para su gobierno deponiendo su agresividad hacia quienes piensan distinto. La clave para el jefe libertario es encontrar ese camino en la apelación que el Papa vino a hacer a todos los argentinos, no solo al principal jefe político.

León dijo algo tan sencillo como inusual entre nosotros: los insultos deben ser reemplazados por la aceptación del diferente como paso básico para encontrar algún tipo de acuerdo que saque al país de sus eternos bandazos económicos y políticos.

No es casual que el Papa haya mencionado el valor de cuidar a los discapacitados a un gobierno llegó a burlarse de un chico autista. Otro asunto, el verdadero asunto, es y seguirá siendo reordenar los gastos y verificar que quienes reciban ayuda estatal cumplan las condiciones. Una causa judicial sobre el manejo de esos fondos agregó al desprecio la sospecha de robo .

León puso en valor la educación como una respuesta al Gobierno, que entró en una pelea por el presupuesto universitario que disparó las alarmas de la clase media que en gran parte lo había votado. Como en el caso de los discapacitados, se trataba de gastar mejor los recursos, en lugar de poner en duda la idea de progreso personal y social que implica la educación pública.

El kirchnerismo, que no sabe qué proponer de nuevo ni por medio de qué liderazgo, quiere instalar que el Papa vino a bendecir sus fallidas propuestas económicas y a apoyar su vocación hegemónica

Los agravios del Presidente no son el único escollo para una convivencia democrática. También el peronismo debería empezar por una reconversión profunda de su sectarismo .

La grieta no la inventó Milei, la reinstalaron Néstor y Cristina Kirchner desde sus injuriosos discursos contra los opositores de entonces, los ataques al periodismo y la declamación de una superioridad moral que contrastaba con su sistema de recaudación de coimas.

Tampoco el presidente libertario es el exclusivo responsable de la pobreza y la indigencia . Son una herencia de décadas y décadas de acciones y omisiones, desaciertos, ineptitud y malversaciones, en distintos grados, de todos los gobiernos que podemos recordar. Incluso los que se jactaban de gobernar para los pobres les sacaban por medio de la inflación y los impuestos indirectos más de lo que les daban con subsidios y dádivas.

Ahora Milei es el responsable de hacer bien lo que otros hicieron mal; tan simple de decir como complejo de lograr.

En sus orígenes, el peronismo se apropió de la doctrina social de la Iglesia que León XIII presentó en 1891. En nombre de ella, y en el pretendido monopolio de la representación del pueblo, se decantó hacia un autoritarismo populista que en gran medida colaboró con la decadencia del país .

En un país acostumbrado a celebrar sus errores más visibles, siempre habrá un buen motivo para no hacer algo tan elemental como tratar de ponerse de acuerdo en asuntos básicos sin perder por eso los matices que le permiten a cada uno preservar su identidad

Una buena parte del kirchnerismo, que no sabe qué proponer de nuevo ni por medio de qué liderazgo, interpretó que el Papa venía a bendecir sus fallidas propuestas económicas y a apoyar su vocación hegemónica. En las horas posteriores a la partida de León XIV, ese peronismo se está dedicando a hacerle creer a sus seguidores y a sus potenciales votantes que su discurso acaba de ser validado . Está claro que no es así.

No es a favor del peronismo y en contra de Milei que León dijo lo que dijo. Pero es también un dato concreto que debió venir el Papa para decirle al Presidente que no podrá sacar al país del pozo él solo. A ese intento ya lo hicieron los que fracasaron antes.

Excusas sobran para no hacerle caso al jefe de la Iglesia y dejar sus palabras en el archivo. La personalidad visceral del Presidente es una de ellas, como su creencia de que el resto de la vasta clase política es un conjunto indiviso de inútiles y ladrones.

La infinita interna del peronismo, que lo deja sin interlocutores válidos, es otro argumento para mantener el desastre que describió el Papa.

Dos asuntos temporales pueden ser buenos pretextos para que los políticos no se hablen: el mal momento económico, que se refleja en la caída de la imagen del Gobierno y en los indicadores financieros, y el calendario electoral, que ya empezó a correr. En teoría, los competidores están obligados a agredirse entre sí .

En un país acostumbrado a celebrar sus errores más visibles, siempre habrá un buen motivo para no hacer algo tan elemental como tratar de ponerse de acuerdo en asuntos básicos sin perder por eso los matices que le permiten a cada uno preservar su identidad.

Milei no está obligado al consenso absoluto, que es un ideal imposible. Pero el país necesita una serie de acuerdos sobre asuntos que no vuelvan a discutirse salvo en sus aspectos instrumentales .

Es posible que ese nuevo Milei que cuesta tanto imaginar encuentre algo que tiene frente a sus ojos y que su ensimismamiento le impide ver. El camino puede ser más corto del que supone si se da cuenta de que una gran parte del país político comparte el criterio de que hay que cumplir las reglas básicas de la macroeconomía, la eliminación de la inflación y un rumbo hacia un país capitalista y democrático.

Milei gobierna con una alianza inestable de partidos opositores que han votado la gran mayoría de las leyes que su gobierno necesitó aprobar. Ese es un consenso que está oculto detrás de las cortinas solo porque el Presidente prefiere presentarse como un cruzado solitario enemigo del resto de la clase política.

¿Quedaría entonces el kirchnerismo fuera de ese hipotético panorama? Depende no solo del Gobierno. La agrupación que aún hoy dirige Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria ha hecho de la estrategia “amigo-enemigo” su mayor arma de poder discursivo. Una nueva era, luego de la visita de León XIV, requeriría bajar esa bandera, lo cual parece por ahora altamente improbable .

Un acuerdo estructural hijo de una vocación real de negociación de todas las partes no obliga a una alianza electoral. Con diversidad de alternativas al oficialismo se reduce el riesgo de jugar la suerte del país en una elección de dos modelos enfrentados desde los extremos.

Es cuestión de no perder la fe en soluciones tan terrenales que muchos esperan como un milagro.