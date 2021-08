El Ital Park inesperado de los talibanes

Los asuntos de geopolítica (dejemos a la pandemia en su especificidad sanitaria) se han vuelto, con los años, en un mundo interconectado, instantáneo, aldea digital, una materia extraña en los noticieros. Sin embargo, esta semana, las pantallas, que pueden ignorar en forma olímpica los vericuetos de la Unión Europea o surfear asuntos latinoamericanos con la liviandad de un avión de papel quedaron fijas en el paisaje medieval o acaso proto medieval de Afganistán. Como si un capítulo de la serie Homeland se hubiese corrido del streaming a la realidad, los noticieros de la mañana repitieron hasta el hartazgo esas imágenes de una assabiya (término que el historiador Ibn Khaldun puso en órbita para especificar la estructura medieval árabe) asesina en sus ropas exóticas a ojos occidentales donde lo pretérito se funde en montaje con armas sofisticadas y accesorios digitales (únicas concesiones a la modernidad). El golpe Talibán, al fin, trágico como es, parece alimentar un morbo funcional al minuto a minuto de la tele.

El día después del regreso Talibán al poder se viralizó una imagen que ya no parece salida de la serie política Homeland sino más bien de una comedia disparatada de los ingleses Monty Python

Kabul queda a 15.270 kilómetros de Buenos Aires pero, sin embargo, una insólita coincidencia acercó aquella tierra antigua y rocosa al Río de la Plata. Pocos días antes de que se consumara el asalto al ¿gobierno? de Ashraf Ghani Ahmadazi, el Archivo General de la Nación posteó en su cuenta de Twitter un video en blanco y negro circa 1973 del Ital Park de Retiro. Se veían ahí (nos veíamos) pibes y pibas con alegría de cumpleaños franqueando el molinete que daba paso al Shangri-La porteño de la diversión. Aparecían en tomas desparejas los juegos mecánicos: La Gruta Fantasma (luego reemplazada por el Tren), las Tacitas de Té que giraban hasta la náusea y los Autitos Chocadores, una suerte de entrenamiento para lo que esperaba en el futuro: manejar en una jungla caótica y deforme (a la que le esperaba en el siglo XXI un desgraciado regreso a la tracción a sangre).

Pues bien, el día después del regreso Talibán al poder se viralizó una imagen que ya no parece salida de la serie política Homeland (aunque circularon memes de Carrie Mathison con burka) sino más bien de una comedia disparatada de los ingleses Monty Python, a los que financiaba el beatle oriental George Harrison. Una milicia Talibán había tomado ya no una embajada o un edificio gubernamental sino acaso su última conquista: un “amusement park” o el Ital Park de Kabul. La cuenta de Twitter del portal Indian Express publicó una suerte de mini-documental de la asonada surrealista donde se ve a los sucedáneos de los muyahidines, gozosos, chocando los autitos mecánicos como si tuvieran un día libre. Pasan después a una calesita y, al fin, a una colchoneta donde se los ve practicar torpes cabriolas y reírse a carcajadas como si todo fuera un juego. Indian Express atribuye las imágenes a la cuenta de un periodista iraquí, un internauta indio y otra que ya no existe.

Hace unos quince años, dos cineastas jóvenes hicieron un documental que, por suerte, no llegó a estrenarse. El tema era por demás interesante: indagar en la vida cotidiana durante el Proceso (solo el libro Los Años 70 De La Gente Común de Sebastián Carassai intentó un acercamiento a ese tema urticante) por fuera de los episodios estrictamente represivos y de la cultura militante. Ahí aparecía, radiante, el Ital Park de Retiro (Buenos Aires desconoce otro nombre para Parque de Diversiones) pero a las escenas de alegría demencial de los chicos (¡esos gritos de Munch en la espiral de la Montaña Rusa!) una voz en off sentenciosa superponía un juicio severo: la gente elegía escaparse de la realidad o negarla en ese Shangri-La mecánico que hasta el guitarrista Santana visitó con su banda en 1973. Para los documentalistas, cualquier atisbo de diversión en esos años era, desde una ceguera retrospectiva, cómplice, culpable.

Eso mismo debieron pensar estos milicianos integristas que odian a las mujeres sobre la Kabul que en los 70 todavía respiraba. Hasta que se toparon con los autitos chocadores, la colchoneta, la calesita. Y no resistieron la tentación. Quizá mañana los fusilen.

Temas Ideas