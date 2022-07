Intimidad y “filtraciones”: las batallas privadas y públicas de la guerra de la información

La miniserie española Intimidad, estrenada en Netflix en junio de este año y muy popular en el país en estos días, pone el foco en varios asuntos actuales en clave de telefilm: pornovenganza, pudor, traumas profundos y conductas privadas que se hacen públicas de manera agraviante. Con algo más que verosimilitud, las dos historias que recorre la ficción evocan, según su creadora Laura Sarmiento, casos recientes en España: uno terminó en suicidio (el llamado caso Iveco, por fotos que se viralizaron entre operarios de esa empresa) y otro transcurre alrededor de videos sexuales de una figura política (el de la concejal Olvido Hormigos). En el planteo inicial, también argumentan sus autoras, se cuela una cuestión de sororidad y de rol estatal: es una funcionaria pública la que insta a las víctimas a asumir ese papel sin pasividad.

Los conflictos sobre lo público y lo privado expresan, desde siempre, la tensión entre el individuo y el entramado social, atravesado por cuestiones de organización (los derechos y el Derecho), pero en el siglo XXI parecen recuperar una centralidad a través de la polémica: la vida digital, con sus particulares tecnologías de la información, estiran al máximo nuestra vocación por ser “seres públicos” mientras sufrimos las consecuencias de registrar permanentemente, dar a conocer y volver disponibles aspectos sensibles, íntimos, “personalísimos” de nuestra vida diaria, como nuestra ubicación (¿dónde estamos?), nuestros comportamientos (¿qué compramos?) o mensajes sensibles almacenados con control laxo.

Las “filtraciones” pueden ser cuestión de Estado, como en el caso aun vigente de Julian Assange y sus WikiLeaks pero también aspectos sutiles como las transacciones de tarjetas de crédito o conversaciones por chat. Esta misma semana, trascendió en China la mayor filtración de datos privados: aunque no era data compleja afectó a... ¡mil millones de personas!

No son detalles: atraviesan nuestro vínculo con los demás, mediado ahora por las plataformas y corporaciones englobadas en la fórmula “Big Tech”. Inmediatez, viralidad, rastreo, imposibilidad de borrar...

La era del capitalismo de la vigilancia, el libro de Shoshana Zuboff

El llamado “capitalismo de vigilancia” descrito de manera ambiciosa por Shoshana Zuboff se cruza con el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra el aborto; y el juicio televisado de Johnny Depp y Amber Heard, con millones de anónimos incidentes individuales.

Colisión frontal entre derechos personalísimos y colectivos (“lo público”, lo de todos), el asunto no solo expone algunas paradojas de la actualidad sino también los límites de cierta racionalidad. La pandemia y sus restricciones forzaron el mismo entredicho. Es medular.

Seek and Hide, de Amy Gajda

Como señala Jeannie Gersen en un interesante artículo de la revista The New Yorker, “los derechos de privacidad protegen la autonomía personal y a quienes fueron abusados, pero también históricamente encubren y salvaguardan a los poderosos”. Luego se pregunta: “¿Es un concepto coherente?”. Con detalles que involucran a los cimientos de la legislación sobre las libertades en los Estados Unidos, nutrido de pormenores sobre los comportamientos de alcoba y posturas políticas de grandes hombres del Derecho en el siglo XIX en ese país, no solo deja en evidencia contradicciones flagrantes sino que, sobre todo, relativiza algunas posturas radicales de estos días. “Los recintos sagrados de la intimidad privada y doméstica” que se buscaba proteger de los chismes y de la influencia mediática de esos tiempos escondían también del ojo legal situaciones violencia o maltrato. Con la sexualidad como acto privado paradigmático, la posibilidad de aislar esos comportamientos de los asuntos públicos, del escrutinio de la ley tanto como de su difusión, sirvió de argumento primero para perpetuar desigualdades y abusos pero también, como en el caso Wade, para proteger la decisión de abortar. Esa era la línea argumental del fallo que ahora revirtió la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es ese cuidado de los comportamientos privados, lo que se revisa y lo que vuelve al ojo público, legal, penal. La feminista Chaterine MacKinnon ya había argumentado que no era sólido el argumento de aquel fallo de los efervescentes 70s: “En realidad, la privacidad funciona para proteger la desigualdad”. La catedrática en derecho Amy Wajda teorizó en la misma línea en el libro sobre la historia de la privacidad Seek and Hide.

En nuestra propia Constitución, “las acciones privadas de los hombres quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados” pero con dos límites amplios e imprecisos: ofender la moral pública o perjudicar a un tercero.

La furiosa actualidad del asunto cruza aquí y ahora el reciente fallo de la Corte Suprema argentina sobre Natalia Denegri (que convalidó el acceso a información veraz aunque su protagonista prefiriera su “olvido”) con los anuncios cotidianos de las empresas tecnológicas sobre sus políticas de privacidad o manejo de información personal. Tienen un eje en común: el papel de las tecnologías de la información en la preservación, difusión y amplificación de asuntos personales, en el que se mezcla lo público con la gestión privada y las consecuencias legal de nuestros datos. Afecta nuestra vida cotidiana tanto o más que algunas cuestiones económicas.

¿Quieres saber por qué debes mantener el GPS de tu celular Android apagado? MAG - Rommel Yupanqui

Esta misma semana, Google anunció en Estados Unidos que comenzará a eliminar el historial de ubicación del usuario cada vez que alguien visite una clínica de abortos o refugios para casos de violencia doméstica. Así, aparecen más contradicciones entre el comportamiento y los valores que expresan la ley, las empresas y los individuos.

La pieza de Gersen, va hasta el fondo del debate y cierra: “Disminuir las protecciones de un individuo contra el estado tiene costos que están lejos de ser insignificantes. La autonomía personal no solo apuntala la libertad. Es libertad”.