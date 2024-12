La música ofrece un puente para salvar distancias

NUEVA YORK

Últimamente he estado pensando en la relación entre el individuo y la sociedad, sobre todo en cómo equilibrar nuestras necesidades personales con las de la comunidad en general. Esta cuestión es acuciante en el momento actual. Como individuos, muchos de nosotros nos sentimos alienados, aislados e indefensos, luchando por encontrar nuestro lugar, gritando para que nos escuchen, corriendo solo para quedarnos quietos. Como sociedad, estamos más divididos que nunca, aislados por las redes sociales y manipulados por la desinformación, y nuestras democracias están amenazadas por visiones políticas del mundo cada vez más polarizadas. A veces es difícil imaginar un mundo en el que podamos convivir en armonía. Pero mi experiencia trabajando con orquestas de todo el mundo me da esperanza, y creo que las artes pueden mostrarnos un camino mejor.

En muchos sentidos, la orquesta es la metáfora perfecta de la relación entre el individuo y la sociedad. Como director, dirijo el conjunto y, sin embargo, soy el único que no produce ningún sonido. Puedo compartir ideas y comunicar una visión a los músicos, pero no soy nada sin ellos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, pero también tenemos que escuchar a los que nos rodean para asegurarnos de que creamos armonía, no cacofonía. Incluso cuando no estamos de acuerdo los unos con los otros, encontramos la manera de trabajar juntos hacia nuestro objetivo común. Esta armonía creada por la orquesta tiene el potencial de llegar mucho más allá del escenario. He visto a padres que tienen opiniones políticas completamente opuestas sentarse en el público uno al lado del otro mientras sus hijos tocan juntos, hombro a hombro.

La música también da a las personas un poderoso sentido de propósito que puede ponerse al servicio de un bien común. Cuando le das a un niño un instrumento, le das una identidad. Le recuerdas que tiene una voz y que su voz importa. He visto esto innumerables veces a lo largo de mi vida. Y lo viví yo cuando era niño y hacía música con mis amigos en el programa de educación musical de Venezuela.

Las artes nos dan esperanza. Nos permiten imaginar un futuro más brillante para la humanidad y convertirnos en el tipo de ciudadanos que crearán ese futuro. Mi país, Venezuela, está pasando por un momento difícil. Aun así, en medio de la agitación, estuve en el escenario del Carnegie Hall este verano con los 170 músicos jóvenes de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y los oí tocar con amor, alegría, respeto y, sobre todo, esperanza.

Mientras me preparo para asumir el papel de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York tras 17 años extraordinarios con la Filarmónica de Los Ángeles, pienso en estas ideas de armonía, identidad y esperanza, y en cómo puedo reflejarlas en mi trabajo. Para mí, la armonía se crea al tender puentes. Los puentes pueden conectar a personas con capacidades y experiencias vitales diferentes. O a artistas de distintos géneros musicales. Algunas de mis actuaciones más inolvidables fueron con artistas de otros estilos musicales, como Billie Eilish, Christina Aguilera, Ricky Martin y Common. Los puentes también pueden conectar el pasado con el presente, trazando una línea desde los grandes compositores de épocas pasadas hasta la generación de artistas que están contando la historia de este momento.

También reflexiono sobre mi propio sentido de identidad y mi misión de seguir explorando la voz musical panamericana. Las tendencias en la música clásica oscilan a menudo entre Oriente y Occidente. Aunque los titanes de Europa nos han dado, y siguen dándonos, magníficos regalos musicales, creo que es esencial mirar también de norte a sur y explorar la extraordinaria música y creatividad del continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Como latino, me he centrado en la música de artistas latinoamericanos, desde compositores como Gabriela Ortiz hasta estrellas del pop como Natalia Lafourcade. Su sonido está impregnado hasta la médula del ritmo y alma de la cultura latina.

Las artes escénicas se encuentran en un momento crucial, enfrentadas a constantes recortes en la educación artística, cambios sísmicos al público y la financiación, un panorama cultural en constante cambio y un agotamiento pospandémico generalizado. Ante estos retos, es esencial que quienes trabajamos en las artes nos aferremos a la esperanza y nos recordemos a nosotros mismos que lo que hacemos importa. La música no es un mero entretenimiento. Nos ayuda a comprender quiénes somos y cómo encajamos en el mundo.

A pesar de toda la incertidumbre, de nuestra sociedad cada vez más digitalizada y desapegada, tengo esperanza en el futuro. Sé que individuos muy diferentes pueden unirse en armonía. Ahora más que nunca es vital que trabajemos unos con otros, más allá de culturas, fronteras y creencias, para crear algo hermoso.

Director de orquesta venezolano que dirigirá la Orquesta Radio Francia durante la reinauguración de la restaurada catedral de Notre Dame, en París.

Por Gustavo Dudamel

The New York Times