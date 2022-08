Lucy, de Jamaica Kincaid

La escritura de la caribeña Jamaica Kincaid (Saint John’s, Antigua y Barbuda1949) revela con belleza y naturalidad las formas extrañas que se ocultan tras un mundo claro y transparente en apariencia. En sus libros surge inexorablemente la mirada extranjera, una mirada que a medida que nombra encuentra la clave de una experiencia vital. Ocurre también en Lucy (1990), su segunda novela, que narra una historia de tintes autobiográficos: una joven viaja sola desde su isla natal hasta Estados Unidos para completar su educación y se instala en la casa de un matrimonio, compuesto por Mariah y Lewis, como niñera de sus cuatro hijas pequeñas.

Al poco tiempo, las chicas empiezan a llamarla la Visitante; vive junto con ellas en la casa, pero siempre parece observarlas desde afuera. Es una clave del modo en que Lucy va a contar la experiencia de una mujer negra, de 19 años, nacida en un pueblo colonizado, y que de pronto se encuentra en medio de una familia amorosa, que comparte con ella los lujos de una vida acomodada y en apariencia feliz.

Aún así, el personaje se mantiene distante. No cambia de lado en esa disputa de poder ancestral entre colonizadores y colonizados que habita dentro de ella. Y no solo por la historia, su raza, su familia, sino también por el odio que la atraviesa frente a todos los que disfrutan de un modo inconsciente de los beneficios de la conquista de pueblos sometidos, como el de ella. Lucy entiende la realidad sin la máscara de las convenciones occidentales, explora su sexualidad más allá del recato o la represión, sigue siempre en dirección a su deseo.

Kincaid conoce de cerca las vivencias que narra. Al igual que su personaje, la escritora también viajó de su Antigua y Barbuda natal hacia Estados Unidos para ser au pair, aunque en su caso a los pocos meses dejó la casa en que trabajaba para estudiar fotografía. Pasó a escribir en medios periodísticos y pronto publicó su primer libro de cuentos At The Bottom of The River. A lo largo de su obra, sin excepción, procuró dar forma al poder invisible detrás de todo.

En un plano más íntimo, Lucy construye una historia de autoafirmación en un territorio extraño. Lo hace de modo más terrenal, menos épico que en Autobiografía de mi madre, la tercera novela de Kincaid y su libro más conocido, en que cuenta la vida de una mujer que se hace sí misma. Así y todo, ambas historias comparten la intensidad de una escritura, que la traducción de Inés Garland capta con precisión, en busca de un yo atravesado por las pulsaciones del cuerpo que se resiste a ser reprimido.

El lenguaje de Kincaid es político, pero en el sentido más poético posible: las frases se enlazan como cadenas de corales, filosas e hipnóticas, que permiten cotejar de manera directa y honesta la libertad interior de su protagonista.

Lucy

Por Jamaica Kincaid

La Parte Maldita. Trad.: Inés Garland

133 págs./$1900