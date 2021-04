Medio Oriente. Las luchas por el poder desgarran a las monarquías árabes

TUNEZ

Ni tan siquiera Amán, considerada capital del tedio entre los corresponsales del agitado Medio Oriente, está al abrigo de la ola de inestabilidad que sacude desde hace más de una década los Estados árabes. La noticia hace una semana sobre el arresto domiciliario del príncipe Hamza, hermanastro del rey jordano Abdallah II, con el fin de evitar un golpe de Estado hizo sonar las alarmas en las cancillerías occidentales, pues Jordania, fronteriza con Israel, Siria e Irak, desempeña un papel clave para la seguridad de la región.

Las monarquías de la región han permanecido incólumes mientras veían caer uno tras otro sus homólogos republicanos – los Ben Alí, Hosni Mubarak, Muammar Khadafy, Ali Saleh, Abdelaziz Bouteflika y Omar Bachir–, arrancados del poder por las llamadas “Primaveras árabes” o sus réplicas posteriores. Pero los reyes y emires árabes no se han librado de protagonizar diversos escándalos en los últimos años. Aunque de diversa naturaleza, sus tribulaciones han coincidido con un período también turbulento para las dinastías reales europeas, con tradiciones e historias más longevas.

Tras unas horas de confusión, algunas fuentes gubernamenta - les matizaron las informaciones iniciales, rebajando el presunto golpe a desavenencias en el seno de la familia real.

El príncipe Hamza, de 41 años, que fue apartado de la línea sucesoria por Abdallah para reemplazarlo por su hijo Hussein, se había mostrado crítico con el gobierno del país, y sus habituales reuniones con los jefes tribales, entre los que goza de una notable popularidad, levantaron las sospechas de palacio. Su arresto domiciliario fue más una acción preventiva y una advertencia a todos los disidentes jordanos en un momento delicado, por la crisis social y política que atraviesa Jordania. Tras la mediación de un anciano de la dinastía hachemita, parece que el conflicto ha sido resuelto tras una promesa de lealtad de Hamza hacia su hermanastro, el rey.

Durante los últimos días, Abdallah II ha recibido muestras de apoyo de prácticamente todas las potencias regionales y occidentales, por lo que no parece que un cambio de régimen tenga algún viso de éxito en los próximos años en el reino hachemita. Ahora bien, ello no implica que el país árabe esté exento de resultar expuesto a turbulencias a causa de la crisis económica que padece, agudizada por la pandemia.

En parte, el origen de la disputa reside en la tradición por parte de algunas dinastías árabes de contar con líneas sucesorias horizontales, criticada actualmente por algunos monarcas. Así, mientras un hermano menor del rey solía sucederlo a su muerte, actualmente, numerosos monarcas han alterado las reglas para ungir a sus primogénitos como herederos, la regla en la mayoría de monarquías occidentales.

Este ha sido el caso también de Arabia Saudita. El veterano y enfermo rey Salmán, de 85 años, es el último de los hijos del rey Abdulaziz Ibn Saud, el fundador de la dinastía saudita en 1932, en disposición de ocupar el trono. Aunque el número oficial de vástagos del rey es de 37, se cree que podrían ser algunos más.

El traspaso del poder a una nueva generación ha sido motivo de especulaciones y conjeturas desde hace tiempo entre los diversos clanes de una familia real con más de 5000 miembros a causa de la prolífica fecundidad del patriarca Abdelaziz. Salman lanzó un órdago a parte de la familia en 2017 al relevar a su sobrino y ministro del Interior, Mohamed ben Nayef, de su estatus de heredero, para situar a su hijo, el controvertido y brutal Mohammed Ben Salman.

Anteriormente, Ben Salman, de 35 años, desde la posición de ministro de Defensa que ocupa desde 2015, se había encargado de ir purgando a todos los príncipes poderosos que pudieran contestar su futuro ascenso al poder. Los agravios y resentimientos entre algunos clanes, formados en su mayoría por los descendientes de una misma de las 22 esposas que tomó Abdulaziz, hizo sospe - char un golpe de Estado después del asesinato del disidente Jamal Khashoggi en Estambul. Los me - ses siguientes, Ben Salman estu - vo en el ojo de un huracán de alcance mundial, tratado como un paria incluso por muchos de los aliados del Reino del Desierto. Pero gracias a su férreo control del Ejército y las fuerzas de seguridad, pudo capear el temporal sin ningún susto interno.

Las dinámicas internas en la dinastía de los Saud son muy opacas, y más ahora, conocido por todos el carácter vindicativo y la voraz ambición de Ben Salman.

En marzo de 2020, fueron arrestados tres príncipes, entre ellos, Mohammed ben Nayef, el heredero destronado por el rey Salman, a pesar de que ya no detentaba de ningún cargo público y no parecía suponer ninguna amenaza a los planes de Ben Salman. Así pues, si se fraguara alguna conjura palaciega para deshacerse del controvertido príncipe heredero, difícilmente saldría a la luz. No obstante, los expertos especializados en la misteriosa Arabia Saudita descartan esta posibilidad.

Ahora bien, es indudable que las decisiones temerarias atribuidas a Ben Salman, como la chapuza del asesinato de Khashoggi, el bloqueo a Qatar o la intervención armada en el avispero yemenita, han debilitado su figura a nivel internacional.

Conciente de ello, se ha visto obligado a realizar concesiones para congraciarse con Joe Biden, muy crítico con la alianza entre Trump y Ben Salman. Así, por ejemplo. Riad ha levantado el embargo a Qatar y ha propuesto un alto al fuego a los huttíes, sus adversarios en Yemen.

La mayoría de las polémicas en las monarquías árabes derivan de las lucha por el poder, algo lógico pues allí, a diferencia de Europa, los monarcas reinan de veras. Ahora bien, ello no les exime de controversias propias de la “crónica rosa”, aunque con un tono más siniestro.

Últimamente, el emir de Dubai, Mohamed ben Rachid alMaktoum, ha hecho correr ríos de tinta en diarios de todo tipo. Un año después de ser acusado de rapto, abusos físicos y tortura por parte de su sexta esposa, Haya, un mensaje de su hija Latifa ha evidenciado el carácter autoritario y retrógrado del dirigente que ofreció refugio al rey Juan Carlos I frente a sus problemas con el fisco.

Latifa fue raptada en 2018 mientras huía en barco de Dubai de las rígidas restricciones que le imponía su padre, una auténtica jaula de oro. El pasado mes de febrero, la cadena BBC hizo público un vídeo de la chica, de 33 años, en el que denunciaba que vive “secuestrada por su padre” y pedía ayuda al Reino Unido al poseer también la nacionalidad británica. Días después, se filtró a la prensa que en 2019 Latifa hizo llegar a la policía de Cambridge una carta en la que solicitaba que investigara la misteriosa desaparición de su hermana Shamsa en el año 2000. La princesa, que entonces tenía 18 años, fue raptada en plena calle en Cambridge después de haberse fugado cuatro meses antes de la mansión de su padre en busca de una vida más libre. Desde entonces, nadie la ha vuelto a ver, y se teme que haya podido ser asesinada.

El año pasado, un tribunal de familia de Gales acreditó que el emir Al-Maktoum se hallaba detrás del rapto de sus dos hijas, pero la sentencia no tuvo consecuencias a causa de la privilegiada relación entre la opulenta monarquía y los países occidentales, incluido el Reino Unido.

De acuerdo con el pacto fundacional de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Maktoum ocupa el cargo de primer ministro por ser el emir de Dubai, mientras la jefatura del Estado corresponde al líder de Abu Dhabi, el más rico y poderoso de los siete emiratos que componen el Estado.

A pesar de su imagen de modernidad tecnológica, Emiratos continúa anclado en una mentalidad patriarcal y ultraconservadora, por lo que los escándalos familiares no han pasado ninguna factura interna a AlMaktoum, venerado en Dubai por ser el artífice del despegue económico de la región.

Al lado del culebrón emiratí, el divorcio del rey Mohammed VI de Marruecos resulta una nimiedad. No obstante, el secretismo que lo envolvió disparó todo tipo de rumores sobre la vida privada y sentimental del monarca alauí. No obstante, la censura respecto a cualquier asunto espinoso relacionado con la corona evitó que el tema afectara en demasía la imagen pública del rey entre la mayoría de marroquíes.

