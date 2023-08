Raanan Rein: “Israel podría entrar en el club de los países que vacían la democracia”

escuchar

“La democracia israelí se encuentra ante una posible crisis constitucional que sería la más profunda de su historia”, afirma el prestigioso historiador israelí Raanan Rein, en diálogo con La Nación.

“La votación para avanzar con la reforma judicial que tomó la Knesset [el parlamento israelí] es trágica y no pocos israelíes ya han pronosticado el fallecimiento de la democracia de nuestro país”.

Rein, exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y un historiador que ha publicado muchos trabajos sobre la Argentina, teme incluso que se produzcan derramamientos de sangre por los enfrentamientos entre los manifestantes que apoyan y los que se oponen a la legislación en cuestión.

El historiador, que acaba de publicar en el país el libro Cachiporras contra Tacuara. Grupos de autodefensa judíos en América del Sur, 1960-1975 (Sudamericana) señala que Israel se encuentra al borde de un choque de poderes del Estado dado que la Corte Suprema de Justicia del país podría derribar la ley votada en la Knesset, que busca reducir el poder de los jueces supremos. Israel entraría en un proceso hasta ahora desconocido, por el cual dos poderes quedarían enfrentados sin hoja de ruta sobre cómo resolver el conflicto .

Tras la sanción de la ley a fines de julio, la Corte dijo que se tomaría hasta septiembre para evaluar posibles objeciones legales.

Los legisladores de la coalición ultraderechista que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu aprobaron la ley, desoyendo las multitudinarias manifestaciones de israelíes que reclaman un freno a una reforma judicial considerada un virtual golpe de Estado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y figuras de gran prestigio en el país, como el presidente Isaac Herzog, han señalado que una reforma de estas características debe ser producto de un consenso entre los diversos sectores políticos.

Amplias franjas de la población en Israel acusan a Netanyahu de querer terminar con la única democracia liberal en el Medio Oriente.

–¿Por qué la aprobación de esta ley es tan relevante?

–Muchos en Sudamérica siguen pensando en los golpes en términos de siglo XX. Tanques en la calle, detenciones masivas, campos de tortura y ejecuciones numerosas. Esto no va a suceder en Israel. No hay que pensar en dictaduras como la de Argentina o la de Pinochet en Chile. Con este tipo de legislación, Israel entró en el club de países del cual son miembros Hungría, Turquía y Polonia, donde dirigentes políticos que llegaron al poder por la vía democrática comienzan a vaciar la democracia de sus contenidos elementales y hacen todo para perpetuar su gobierno.

–Cuáles serían los pasos en ese sentido?

–Lo que vemos con este gobierno, que tiene una pequeña y muy circunstancial mayoría en el congreso, es que está intentando restringir los derechos de varias minorías, que van desde las distintas corrientes judías no ortodoxas, los derechos de los no judíos, sobre todo de los palestinos que tienen nacionalidad israelí, y también de mujeres y los grupos Lgbtiq+. Las dictaduras de hoy no se caracterizan por el intento de cerrar el Parlamento y declarar ilegal a los partidos de oposición. La estrategia pasa por el control de los medios de comunicación, las universidades, el sistema educativo. Ya existe un manual, que toma como ejemplo el caso húngaro, y que siguen distintos gobernantes europeos, y ahora, israelíes.

Protesta contra la reforma del sistema judicial israelí en Tel Aviv, el sábado pasado Tsafrir Abayov - AP

–¿Cree que este proceso, que se encuentra en una fase inicial, se puede revertir?

–Creo que se puede revertir porque la reacción de la sociedad israelí ha sido impresionante, emocionante y sin precedentes. En las últimas semanas cientos de miles de personas salieron una y otra vez a marchar y eso me hace pensar que va a ser muy difícil para Netanyahu y su coalición con elementos fascistas conseguir sus metas.

–Muchos creen que Netanyahu quedó atrapado por los sectores más radicalizados de su coalición. ¿Como lo ve usted?

–Yo creo que Netanyahu y sus ministros no se imaginaban una reacción de este tipo. A veces cuando lo veo tengo la impresión de que está en pánico. Y le molesta mucho la imagen negativa de Israel que sale en las pantallas del todo el mundo. El discurso de Israel siempre fue mostrarse como la única democracia en Medio Oriente y Netanyahu insiste que va a defenderla, pero la gente entiende que no es así.

–Muchas de las principales organizaciones judías de los Estados Unidos salieron a criticar la votación en la Knesset. ¿Cómo evalúa la actitud de las organizaciones judías en la Argentina?

–Yo esperaba una reacción más clara de parte de distintas organizaciones judías argentinas. Uno no puede luchar contra el antisemitismo y al mismo tiempo apoyar un gobierno que incluye terroristas o ministros que legitiman crímenes de guerra. Nadie va a respetar tu discurso contra el antisemitismo si estás apoyando un gobierno de tal naturaleza.

–Israel siempre mantuvo un contrato social en el sentido de ser un país para todos, incluyendo las diversas ramas del judaísmo, y no judíos. ¿Eso está cambiando, como aseguran muchos?

–El contrato se rompió. Esta es una disputa acerca de los valores esenciales del Estado de Israel. El actual gobierno está rechazando toda una trayectoria ideológica que empezó con Theodor Herzl [el fundador del movimiento sionista]. La mayoría de los ministros del gobierno no hubieran firmado la Declaración de Independencia de Israel del año 1948, que habla de la igualdad de todos los ciudadanos. Es gracioso que la oposición sea acusada de traidora cuando es la que defiende las banderas históricas de Israel.

–Se ha establecido un discurso de polarización absoluta.

–Es increíble cómo este gobierno mantiene un discurso de polarización entre unos que son la patria y los otros la antipatria, cuando en muchos casos se está refiriendo a gente que ha tenido un aporte sustancial a la seguridad del Estado de Israel, a la defensa del país. Han contribuido al desarrollo económico, a la creación de una cultura en hebreo. Yo creo que este es el primer gobierno antisionista que ha tenido Israel desde su creación.

–¿Podía imaginar que Netanyahu apoyaría estas políticas?

–El Netanyahu de hoy no es el mismo de hace cinco o diez años atrás. En sus gobiernos anteriores solía ser responsable. Evitó entrar en aventuras militares, no era un líder semifascista. Era de derecha, sin duda. Pero al mismo tiempo tenía experiencia, tenía una visión del contexto internacional y de la política norteamericana. Y uno se pregunta si la única motivación detrás de sus políticas actuales es evitar terminar preso y para conseguirlo está dispuesto a legitimar la derecha fascista judía. Es un viaje que empezó en forma gradual.

–Pese a todo, usted tiene un optimismo basado en la reacción de la sociedad.

–Puede que Israel frene todo esto y por eso soy algo optimista. La reacción de la sociedad ha sido admirable. Por un lado es una fuente de orgullo y también una fuente de fuerza para seguir adelante. Según comentarios que me llegan, la reacción israelí es una fuente de inspiración para grupos opositores en países como Polonia que han sufrido procesos políticos similares.

–Por último, vino a la Argentina a presentar su último libro, sobre la resistencia de grupos judíos al antisemitismo de la organización Tacuara en la década del 60. ¿Cuáles son los ejes de su investigación?

–Mi libro tiene dos ejes centrales. Por un lado, muestra cuán extendida fue la violencia política de la década del 60 de distintos grupos que se sentían oprimidos, incluyendo los argentinos de origen judío, y la legitimidad que dieron al uso de la violencia para proteger sus derechos. El segundo eje tiene que ver con la diáspora judía y sus relaciones con el Estado de Israel, que tomó un papel protector de las comunidades judías en todo el mundo. Fue una decisión que nadie le había pedido pero lo cierto es que el servicio diplomático, el Mossad [servicio de inteligencia], la Agencia Judía estaban involucrados en operaciones de apoyo a ciudadanos de otros países para actuar en sus países de residencia.

