Reedición: Mirad hacia Domsaar

Pasó más de una década de la muerte de Leónidas Lamborghini (1927-2009), pero a pesar del tiempo transcurrido su poesía sarcástica sigue dejando marca en la producción contemporánea. Para comprobarlo basta recalar en esta nueva edición de Mirad hacia Domsaar (2003), que suma además los subsiguientes volúmenes La risa canalla (o la moral del bufón) (2004) y Encontrados en la basura (2006).

Podría argumentarse que la obra de Lamborghini es el reflejo argentino de cierta antipoesía latinoamericana, en su cruzada contra la solemnidad y con la potencia de su ironía, sino fuera por la variedad sonora que plantea.

La alegoría que encabeza el volumen, con sus ecos shakespereanos, puede contrastarse con la gracia casi improvisatoria de La risa canalla, “comiqueos” que se inspiran en noticias y personajes del día a día. Adoptando la rima terza del Dante, Leónidas ahonda en una lengua doblemente vulgar: “Me droga el mundo, me droga medio mundo,/el ambiente me droga, un medio ambiente;/ me droga San Bernardo, drógame un Grondo”, dice en una de sus tercetos un adicto. Pero también puede aparecer el griego Tiresias, próximo como nunca: “Travesti o transexual, como me vean; varón trocándose en mujer; mujer/ a la que como varón siguieses viendo”.

Encontrados en la basura, por su parte, retoma el juego de versos a repetición (“A un lado,/ al otro lado./Rápido,/más rápido”, inicia “El triunfo del tenis”). Fue otro de los rasgos del poeta argentino que, por mucho que pasen los años, sigue sonando cada vez más actual.

Mirad hacia Domsaar, seguido de La risa canalla y Encontrados en la basura

Por Leónidas Lamborghini

Paradiso

220 págs./$ 1290

Temas IdeasLibros