Reseña: En la casa de los sueños, de Carmen Maria Machado

Aunque poco conocida todavía en castellano, la estadounidense Carmen Maria Machado (Pensilvania, 1986) es una de las nuevas figuras de la escena literaria anglosajona. Después de pasar por el taller de Iowa y de publicar cuentos en revistas prestigiosas como Granta y ensayos en The New Yorker, Machado se hizo una temprana reputación como autora con altas cargas de fantasía y horror, un poco en la línea de Shirley Jackson.

Los relatos de Su cuerpo y otras fiestas, finalista del National Book Award en 2017, ya se conseguían en castellano. Se suma ahora el poderoso En la casa de los sueños, que puede tener suspenso y espanto, pero por otras razones: el libro es en realidad una memoria autobiográfica que cuenta una relación profundamente tóxica que Machado tuvo en su primera juventud que, contra la obviedad que esperaría la corrección política, no tiene como figura diabólica a un previsible machista de manual, sino a otra mujer. Machado, que se reivindica a sí misma como queer, apunta de manera transgresora a subrayar que el maltrato y la manipulación no se reduce a bandos genéricos de buenos y malos. La faceta testimonial es poderosa, pero por sobre las facilidades de la tan cacareada literatura del yo Machado prefiere el talento: es de esas autoras que saben que no se trata apenas de contar una historia. En su relato no solo desborda lucidez reflexiva; también se dedica a jugar literariamente con todos los géneros que se pueden asociar a la narrativa del amor, incluido ese tan temido: el del terror fulgurante.

En la casa de los sueños

Por Carmen Maria Machado

Anagrama

Trad.: Laura Sala

316 págs./$ 1795