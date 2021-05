Reseña: Los Terranautas, de T.C. Boyle

No resulta del todo claro porqué T. Coraghessan Boyle (EE.UU., 1948), que en algún momento de su carrera pasó a firmar más sintéticamente como T.C. Boyle, no cosechó en castellano una amplia pléyade de lectores. Al fin de cuentas, la primera novela de él que salió por Anagrama el siglo pasado, El fin del mundo, era magistral. ¿Es que publica demasiado y resulta difícil seguirle el paso? ¿O es que el estilo torrencial, con algo de Pynchon, se entrega a una sátira brillante, pero demasiado evidente? Entre tantas cosas –además de cuentos cómicos y kafkianos–, escribió sobre personajes reales: el doctor Kellogg (El balneario de Battle Creek), el sexólogo Alfred Kinsey (The Inner Circle) o el arquitecto Frank Lloyd Wright (Las mujeres).

Los Terranautas, con su perfume de burla a alguna serie exitosa –se publicó en inglés en 2016–, puede leerse hoy en clave de pandemia. Un experimento científico confina por dos años a cuatro mujeres y cuatro hombres bajo una enorme cúpula de vidrio biosférica en el desierto de Arizona. Son los años noventa. El proyecto investiga la capacidad de supervivencia, con la vista puesta en una futura colonización extraplanetaria. Pronto todo sale mal, pero también habilita un reality show (el corazón de la novela) que se convierte en una de esas celebraciones paródicas que el autor maneja como nadie. Por momentos parece demasiado, pero la desmesura delirante de Boyle en una literatura como la norteamericana, tendiente al minimalismo, es siempre una razón de celebración literaria.

Los Terranautas

Por T.C. Boyle

Impedimenta. Trad.: Ce Santiago

562 páginas, $ 2650

