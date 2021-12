Reseña: Renegados, de Barack Obama y Bruce Springsteen

Bruce Springsteen (Nueva Jersey, 1949) es un músico de rock más malentendido que conocido en el ámbito latinoamericano. Tal vez sea culpa de no haber leído la letra de su himno “Born in the USA” en buena traducción. En sus canciones anidan esperanzas, pero también ideales perdidos. Quizá la amistad de “The Boss”, como llaman al cantante y guitarrista, y el expresidente estadounidense Barack Obama (Hawai, 1961) suene como “una amistad improbable” –como dice cierto capítulo de Renegados. Born in the USA–, sino fuera porque Springsteen ya tiene entre sus amistades escritores e intelectuales. Con Obama se conocieron en la campaña presidencial de 2008 y a partir de entonces –revela el músico– se reunieron varias veces a conversar. Eso derivó tras la salida del mandatario del poder en un intercambio de podcasts y, más tarde, en conversaciones cara a cara, que son lo que reflejan principalmente este volumen.

Renegados está dirigido al público estadounidense. Los diálogos intercambian experiencias de vida y reflexiones para reconocer la variedad americana y buscar torcerle el brazo a la división de los años de Trump. Ambos interlocutores departen de política, pero también de su familia o salen “a la carretera”. La música, claro, ocupa, con las letras, un lugar central. Y las imágenes: no en vano el volumen se presenta como un álbum fotográfico. Renegados es –claro– un libro lleno de grandes intenciones. Aceptado ese razonado voluntarismo, seguramente convencerá a los seguidores de Springsteen. Y a los de Obama.

Renegados

Por Barack Obama y Bruce Springsteen

Debate. Trad.: AA.VV.

316 págs./$ 3999