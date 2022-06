Reseña: Simetrías, de Paulino Viota

John Ford (1894-1973), director de westerns como La diligencia o Más corazón que odio, se consideraba a sí mismo un trabajador de la industria. Nadie más sorprendido que él cuando los Cahiers du cinéma lo tomaron como uno de los modelos para su teoría del autor o cuando Peter Bogdanovich hizo lo propio, entrevistándolo para un documental. “Creo que lo único que tengo –aceptó allí– es buen ojo para la composición”.

En Simetrías. Los 5 actos en las películas de John Ford, el español Paulino Viota (Santander, 1948) le dedica un análisis minucioso al estilo del cineasta estadounidense a través de catorce de sus películas, de Cheyenne Autumn y Rio Grande a My Darling Clementine y The Man Who Shot Liberty Valance. Una ventaja del volumen es que el autor sale a la busca de la poética de Ford de manera clara y razonada, buscando la compañía del lector antes que un modo de abrumarlo. Su hipótesis –inspirada en una breve frase circunstancial del cineasta– es que la mayoría de los filmes están estructurados por una serie de correspondencias que los construyen arquitectónicamente.

Para probar esa sospecha, Simetrías abunda en diagramas, en “una geometría recreativa del cine”, y una suerte de minutero de momentos clave de las cintas. Como reconoce el propio crítico, “el libro es ilegible sin tener cada una de las películas delante”. Pero ¿hay mejor invitación para el cinéfilo que esa promesa, una maratón de John Ford en vez de una de series que pronto se olvidan?

Simetrías

Por Paulino Viota

Serie Gong

256 páginas, $ 1600