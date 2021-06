Reseñas: Abordajes literarios. Cuentos del mar, de Juan B. Duizeide (comp.)

Las antologías temáticas pueden plantearse de muchas maneras. La forma más convencional aplica la lógica de los greatest hits, organiza un compilado de textos ineludibles. Otra variante, más fructífera, dosifica eventualmente canon con sorpresa. A esta línea pertenece Abordajes literarios. Cuentos del mar, donde Jack London se codea con Stevenson, Jules Verne con Tolstoi y Conrad, pero también Mary Shelley con Mercè Rodoreda, o Sarmiento con Juan José Saer. También hay incluso margen para contrabandear –gesto de prosapia marina– un par de nombres locales, poco conocidos y bien contemporáneos.

Las firmas no son de todas maneras lo central. Juan Bautista Duizeide, el antólogo (autor él mismo de ficciones de ambiente náutico), compartimenta Abordajes literarios en once secciones, que van de los barcos con nombre propio a la vida a bordo, de las mitologías marinas a los vórtices y las hazañas. Algunos de esos apartados son nutridos, como “Corazones de agua”, que contempla tanto el silencio de las sirenas según Kafka como una particular variante de Patricia Highsmith al mito de Moby Dick. Otros son deliberada, poéticamente escuetos: es el ejemplo de “Náufragos”, donde se lee un fragmento del Gulliver imaginado por Jonathan Swift, una brevedad irónica de Ambrose Bierce, un contagioso poema de Blaise Cendrars y una anécdota indirecta contada por el pintor Horacio Butler. En esa reticencia selectiva Abordajes literarios corrobora que un acierto secreto de toda antología es que no haya otra igual.

Abordajes literarios. Cuentos del mar

Juan Bautista Duizeide (Comp.)

Adriana Hidalgo

516 páginas, $ 1700

